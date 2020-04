Κυνική παραδοχή Γερμανού ΥΠΕΞ: «Εργαλείο βασανιστηρίων η τρόικα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, σε συνέντευξή του το Σάββατο στο Der Spiegel είπε κάτι σοκαριστικά αληθινό, που καταδεικνύει τον κυνισμό της κυβέρνησης της χώρας του στην οποία συμμετέχει, αλλά και των άλλων «γερακιών» της λιτότητας στην Ευρώπη.

«Σε αυτή την κρίση [του κορωνοϊού] χρειαζόμαστε ταχεία βοήθεια χωρίς τα “εργαλεία βασανιστηρίων” όπως είναι η τρόικα ή τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Προτείναμε ένα πακέτο άνω των 500 δισ. ευρώ – περισσότερα από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά σε μια κρίση ειλικρίνειας.

FM @HeikoMaas in his interview with @derspiegel: "In this crisis, we need rapid help without ‘torture tools’ such as a troika or tough austerity measures. We have proposed a package adding up to over 500 billion euros – more than has ever been activated." @HeikoMaas [1/2] pic.twitter.com/bH4qnYeAB2