Η αναφορά Τσίπρα στους καλλιτέχνες που μαστίζονται από την κρίση και η αιχμή κατά Μητσοτάκη

Ο κόσμος του Πολιτισμού παραμένει στο περιθώριο και στην αόρατη ζώνη για την κυβέρνηση της ΝΔ, κλείνοντας τα μάτια στην ανάγκη ένταξής τους σε προστατευτικό πλαίσιο. Φαίνεται πως η σχέση του κ. Μητσοτάκη με τον κόσμο του Πολιτισμού αρχίζει και τελειώνει στην επικοινωνιακή εκμετάλλευσή τους. #Βουλη #Vouli