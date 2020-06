Συνεχίζει απτόητος ο ιταλός φαρσέρ: Αυτή τη φορά «πέθανε» τον Ντράγκι

Για ακόμη μία φορά ο Ιταλός φαρσέρ, Τομάσο ντε Μπενεντέτι ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά θύμα του ήταν ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, Ζοάο Λεάο και ένα fake tweet περί θανάτου πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

«Επείγον.Έλαβα τα θλιβερά νέα για τον ξαφνικό θάνατο του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι» έγραφε το tweet και λίγη ώρα αργότερα η ανάρτηση είχε εξαφανιστεί.

Please be aware: @JoaoLeaoFin is a fake account. Do not follow. It was created by Italian journalist Tomasso Debenedetti. It is not the account for the Portuguese Minister of Finance.#publicservice #fakenews #disinformation pic.twitter.com/giUvhnPYYp