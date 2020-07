Η στιγμή που Ισπανίδα ΥΠΕΞ έκανε… Τούρκο τον Τσαβούσογλου: Τι είπε για την Αγιά Σοφιά (βίντεο)

Η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια δήλωσε την Δευτέρα ότι είναι σημαντικό η Αγιά Σοφιά να παραμείνει μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, μετά την μετατροπή της σε τζαμί την προηγούμενη εβδομάδα.

«Για μας είναι σημαντικό το πνεύμα αυτού του μεγάλου μνημείου της Αγιάς Σοφιάς να διατηρηθεί», δήλωσε η ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αγκυρα.

Καταλήγοντας τόνισε: «Είναι το κοινό σπίτι των ορθόδοξων Χριστιανών, των Καθολικών αλλά και των Μουσουλμάνων. Για το ζήτημα πιστεύουμε στο διάλογο και πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ Τουρκίας και UNESCO».

Απαντώντας με μια δόση αμηχανίας ο Τσαβούσογλου τόνισε: «Αν κατάλαβα σωστά η κυρία Γκονθάλεθ είπε ότι η Αγιά Σοφιά θα πρέπει να είναι το κοινό μας σπίτι. Ενα μνημείο πολιτισμού του οποίο θα είναι ανοιχτό στον κάθε έναν. Είμαστε εντάξει σ' αυτό. Αν λέει όμως ότι η Αγία Σοφία θα πρέπει να είναι χώρος που θα προσεύχονται και πιστοί άλλων θρησκειών, διαφωνούμε».

«H Αγιά Σοφιά είναι τζαμί από το 1453. Για μια συγκεκριμένη περίοδο 86 χρόνων έγινε μουσείο, αλλά από το 1453 είναι τζαμί. Θα την προστατεύσουμε ως μνημείο παγκόσμιος κληρονομιά»ς, συνέχισε ο Τσαβούσογλου, «συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων, μαζί με ό,τι άλλο υπάρχει μέσα και αν εννοείτε ότι μπορεί να είναι ανοιχτή για επίσκεψη προς όλους, τότε συμφωνών».

Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια.

Singing different songs on #HagiaSofia in a joint press event between visiting #Spain Foreign Minsiter Arancha Gonzalez Laya and her host, #Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. . pic.twitter.com/lAY3P9b4kr