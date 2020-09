Η Κομισιόν «αδειάζει» σύμβουλο του Μπορέλ - Το «ελληνοτουρκικό» tweet που ενόχλησε

Προσωπικές απόψεις που δεν απηχούν τις επίσημες θέσεις της ΕΕ εξέφρασε η ειδική σύμβουλος του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Νάταλι Τότσι, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, o Πίτερ Στάνο υπογράμμισε ότι «οι απόψεις και οι θέσεις που μεταφέρονται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο σχηματίζονται στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Η κυρία Τότσι δεν χαράζει πολιτική για την ΕΕ, είναι ειδική σύμβουλος, μεταξύ άλλων ευθυνών που έχει, και οι παρατηρήσεις της είναι προσωπικές και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΕΕ, δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις του Ύπατου Εκπροσώπου».

Η Νάταλι Τότσι σε ανάρτησή της και στο twitter ανέφερε: «Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι παλιά διαμάχη για την κυριαρχία και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου. Μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν η Ελλάδα και η Τουρκία κάνουν στην άκρη τις μάτσο πολιτικές και ανακαλύψουν ξανά το πνεύμα της διπλωματίας του σεισμού του '99».

The East-Med situation isn't new. It’s an old conflict about sovereignty & security between Greece, Turkey & Cyprus. It can be resolved only if G & T set aside macho politics & rediscover earthquake diplomacy spirit of 99

My @ConvSix w/ @michaeltanchum https://t.co/bqh8tOaGxi