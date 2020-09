Ο Μπαράκ Ομπάμα «δημοσίευσε» τον αριθμό του στο Twitter

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε την Τετάρτη τον αριθμό του τηλεφώνου του στο Twitter, ζητώντας από τους Αμερικανούς να του στείλουν μήνυμα και να του πουν τι σκοπεύουν να ψηφίσουν.

«Εντάξει, ας δοκιμάσουμε κάτι νέο. Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στείλτε μου μήνυμα στο 773-365-9687 – Θέλω να ακούσω τι κάνετε, τι σκέφτεστε και πώς σχεδιάζετε να ψηφίσετε φέτος.

Θα βρίσκομαι σε επαφή από ώρα σε ώρα για να μοιραστώ αυτό που σκέφτομαι», έγραψε στο Twitter.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG