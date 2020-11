Σεισμός στη Σάμο: Στη Σμύρνη και… αλλού οι σκέψεις Βαρουφάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το μήνυμα του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη για τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου.

Ο ισχυρός σεισμός άφησε μεγάλες καταστροφές σε Σάμο ενώ στη Σμύρνη κατέρρευσαν πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, σε μία ανάρτησή του στέλνει την σκέψη και την αλληλεγγύη του σε όσους επλήγησαν στη Σμύρνη και… αλλού, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, σαν να άφησε… εκτός τη Σάμο.

On behalf of MeRA25-DiEM25, our thoughts and solidarity to the people of Izmir, and other Turkish coastal towns, who suffered the effects of this morning's earthquake. A reminder of the frailty of human nature and the need to unite across borders.