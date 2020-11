Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «πληρώνει» τον Τραμπ με το ίδιο νόμισμα - Τι τον... συμβούλευσε στο Twitter

Όταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρισκόταν ως ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε… συμβουλεύσει να «ηρεμήσει», σχολιάζοντας την επικριτική στάση της απέναντι στους ηγέτες του πλανήτη. Η 17χρονη, πλέον, Γκρέτα, δεν ξεχνά και δίνει την ίδια… συμβουλή στον απερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο που έχει χάσει την υπομονή του κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις εκλογές των ΗΠΑ: Χαλάρωσε, Ντόναλντ, χαλάρωσε!

Σχολιάζοντας ένα από τα άπειρα (τις τελευταίες ημέρες) tweets του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο ο Ρεπουμπλικάνος ζητούσε να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων, η Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε: «Τόσο γελοίο. Ο Ντόναλντ θα πρέπει να δουλέψει το πρόβλημά του στη διαχείριση θυμού και μετά να πάει να δει καμιά παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Ντόναλντ, Χαλάρωσε!».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA