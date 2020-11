Παπανδρέου για Ελληνοτουρκικά: Τι θα αλλάξει με Μπάιντεν

Για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις Αμερικανικές Εκλογές μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος A. Παπανδρέου στο Euronews. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «τώρα είναι μια νέα ευκαιρία για να ξαναχτίσουμε και να ξανασκεφτούμε το πολυμερές σύστημα έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τη δική της πρωτοβουλία και όχι μόνο να περιμένει από τις ΗΠΑ».

Για τη θέση του Τζο Μπάιντεν προς την Τουρκία, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «ο Μπάιντεν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα αλλάξει είναι η δέσμευση για μια κανονικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό σημαίνει σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της καλής γειτονίας, οικοδόμηση λύσεων με ειρηνικά μέσα και όχι μέσω της βίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα προς την Τουρκία και προς τον Πρόεδρο Ερντογάν. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα που μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση σε μια ειρηνευτική διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή, επωφελή για όλους μας».

For our region, the Eastern Mediterranean, Joe Biden in the White House will mean a return to normalcy including promotion of good neighborhood relations, respect of the international law, peaceful resolution of disputes. https://t.co/HOMNXO4lRG