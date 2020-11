Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, «αποχαιρετά» τον Τραμπ: «Καλά ξεκουμπίδια»

Δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας Ντέιβιντ Πιρς.

Ανακοίνωσε ότι επιτέλους θα σταματήσει να ακολουθεί τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter και πως τον παρακολουθούσε εδώ και τέσσερα χρόνια γιατί έπρεπε να ξέρει τι λέει ο πρόεδρος της χώρας του.

«Ακολουθώ αυτό τον ανόητο λογαριασμό εδώ και τέσσερα χρόνια, επειδή πίστευα ότι είναι σημαντικό να ξέρω τι έλεγε ο πρόεδρός μας παρότι διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια. Αντίο Ντόναλντ και καλά ξεκουμπίδια», έγραψε στο Twitter.

Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτησή του με το hashtag #unfollowTrump.

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS