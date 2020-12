Είδε το... Harrods με τα μάτια του ο Τσιτσιπάς

Το έλα να δεις γίνεται από χθες στο Twitter με αφορμή ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά, που εν μέσω πανδημίας έγραψε «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα».

Δεν ξέρουμε αν είναι η κατάλληλη εποχή για να επενδύσει στην Ελλάδα η γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων του Λονδίνου, αλλά σίγουρα οι χρήστες στα social έκριναν ότι το timing ήταν κακό για μια τέτοια... κοινωνική παρέμβαση, χρεώνοντας στον Έλληνα τενίστα, που διαπρέπει στα παγκόσμια κορτς, έλλειψη ενσυναίσθησης.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.