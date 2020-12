Τι απαντά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις αντιδράσεις για την ανάρτηση για το Harrord’s

Με μια ανάρτηση στο Twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε σε όλους όσοι τον κατηγόρησαν με αφορμή το πρόσφατο tweet για τα Harrods.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tennis24.gr, ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής, προτρέπει τους πάντες να ασχοληθούν περισσότερο με τον εαυτό τους και πως μπορούν να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλλιεργώντας την προσωπικότητά τους. «Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάντο σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος θα επιστρέψει στην Αθήνα από το Λονδίνο όπου βρέθηκε για αποθεραπεία και διακοπές και θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν, επικεντρώνοντας στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, μετά το πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι.

