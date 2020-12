Ο Γεωργιάδης άκουσε τη συμβουλή Μπαμπινιώτη - Πώς θα λέει το «click away»

Μετά τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα ορισμένων επιχειρήσεων, ο υπουργός ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο Mega και απάντησε ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Όπως έγινε γνωστό, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά για τους καταναλωτές, θα ισχύσει το μέτρο της παραγγελίας εκ των προτέρων και εξ αποστάσεως και παραλαβή εκτός του καταστήματος, στην είσοδό του, όπου και θα γίνεται η πληρωμή ή θα έχει προπληρωθεί κατά την παραγγελία. Μια μέθοδος που έχει γίνει γνωστή ως click away.

Μάλιστα ο υπουργός ανάπτυξης ακολούθησε τη συμβολή του κ. Μπαμπινιώτη που ανέλυσε τον όρο και τον μετέφρασε στα ελληνικά.

Αναφερόμενος σε αυτό το θέμα ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «εγώ δεν θέλω να υποκριθώ ότι με την παράδοση εξ’ αποστάσεως, να το λέμε έτσι ελληνικά, μπορεί να ισορροπήσει κάποιος επιχειρηματίας, τον τζίρο που θα έκανε τις εορτές».

Να θυμίσουμε ότι ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μιλώντας στον Alpha 989, κλήθηκε να αναλύσει τον όρο και να τον «μεταφράσει» στα ελληνικά.

«Δεν θα καταλάβει κανένας τι είναι το click away. Όσοι κατάπιαν το take away θα καταπιούν και αυτό. Το click away σημαίνει ότι παραγγέλνω κάτι ηλεκτρονικά, το πληρώνωνώ, συμφωνώ μια ώρα παραλαβής και πάω έξω από το κατάστημα να το παραλάβω. Μέσα σε δύο λέξεις δεν μπορούν να εξηγηθούν αυτά», τόνισε στον Alpha 98,9 και το «Ραντάρ», με τους Τάκη Χατζή και Δήμο Βερύκιο και συνέχισε:

«Εγώ θα το έλεγα "παραλαβή εκτός", που προϋποθέτει όλα τα παραπάνω. Με το click away δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μιλάμε στον πληθυσμό με τον δημόσιο λόγο και του λέμε click away, έχει σημασία ο δημόσιος λόγος».