Brexit: Πώς αντέδρασε ο Μπόρις Τζόνσον όταν έμαθε τα νέα για συμφωνία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Λίγα λεπτά νωρίτερα Λονδίνο και Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, μετά από δύσκολες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, με ανάρτησή της στο Twitter. «Θα έχουμε μια ισχυρή εμπορική σχέση με την ΕΕ και θα εμβαθύνουμε τις συναλλαγές με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο χάρη στην ανεξάρτητη εμπορική πολιτική μας», ανέφερε.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz