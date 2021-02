Εγκαίνια γηπέδου με... στημένο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ερντογάν - Βουλευτής του σε ρόλο τερματοφύλακα (Βίντεο)

Πέναλτι εκτέλεσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο των εγκαινίων του σταδίου Goztepe στη Σμύρνη.

Τον ρόλο του τερματοφύλακα ανέλαβε βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν, ο οποίος... μάλλον χάρηκε που επέλεξε τη λάθος μεριά και πέτυχε το γκολ ο Τούρκος πρόεδρος.

Χωρίς άγχος ο Ερντογάν, φορώντας το κοστούμι του, κλώτσησε χαλαρά την μπάλα, με τον τερματοφύλακα να την αποφεύγει... προκλητικά, τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Izmir's Goztepe Stadium has been officially inaugurated by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, who took the occasion to take a penalty shot at the new arena.#erdoğan #receptayyiperdoğan #göztepe #anews pic.twitter.com/TavrZlBFkQ