Αντιδράσεις για την ψήφο Κυμπουρόπουλου σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί η πληροφορία ότι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ψήφισε κατά ότι ψήφισε κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, σε πρόσφατη ψηφοφορία στο ευρωκοινοβούλιο.

Η πληροφορία ήρθε στη δημοσιότητα μέσω των social media και δη του Twitter, όπου χρήστης του ανέβασε την πληροφορία με το κείμενο των υπογραφών των ευρωβουλευτών.

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:



"...the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;"



i.e., that women shouldn't be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p