«Πάγωσε» η Φον ντερ Λάιεν - Ερντογάν και Μισέλ την άφησαν... χωρίς καρέκλα (Βίντεο)

Στιγμές αμηχανίας εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, μπήκαν όλοι μαζί στον χώρο που είχε ετοιμαστεί για τις δηλώσεις, ο Σαρλ Μισέλ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν... στρογγυλοκάθονται στις δυο πολυθρόνες και η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν... σαστίζει, καθώς δεν είχε πού να καθίσει.

Η επικεφαλής της Κομισιόν -εμφανώς απορημένη- διακρίνεται να κοιτάζει τους δύο άνδρες, κάνοντας μια χειρονομία με το δεξί χέρι της.

Τελικά, η λύση βρέθηκε, βάζοντας την Φον ντερ Λάιεν να καθίσει σε έναν καναπέ απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Δείτε το βίντεο:

EU Commission President Ursula von der Leyen seems to have been left in the cold as she along with EU Council President Charles Michel met Erdogan today



At first I thought she was equivalent of a foreign minister. I was mistaken.



pic.twitter.com/dETdDwbzua