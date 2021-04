Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο τετ α τετ του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από το ξαφνικό αίτημα του ίδιου του Τ. Ερντογάν με αφορμή την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο τουρκικό προεδρικό Μέγαρο και διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά. Στη συνάντηση το παρών έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Άγκυρα έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Τουρκίας R.T.Erdogan - Starting my visit in #Ankara, I was received by Turkish President @RTErdogan. pic.twitter.com/Zkhqh18JZV