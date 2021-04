«ΗΝΙΟΧΟΣ»: Η πτήση του Τζέφρι Πάιατ με F-16 και το μήνυμα του για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Με μια φωτογραφία με τον ίδιο μέσα σε F-16, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, χαιρέτισε μέσω ανάρτησης του στο twitter τη συμμετοχή της Ελλάδας και άλλων έξι χωρών στην άσκηση «Ηνίοχος 2021».

Όπως επεσήμανε, η άσκηση αυτή, αναδεικνύει τη σημαντικά γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και τη διευρυνόμενη συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της Άμυνας.

«Ευχαριστώ τη USAFE-AFAFRICA που μου έδειξε απίστευτες εναέριες εικόνες της Ελλάδας από το πιλοτήριο ενός F-16! Είμαστε περήφανοι που η Ελλάδα και άλλες έξι χώρες συμμετέχουν στην άσκηση “Ηνίοχος 2021”, η οποία αναδεικνύει τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την διευρυνόμενη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας, η οποία φτάνει σε όλο και υψηλότερα επίπεδα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Πάιατ.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC