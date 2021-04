Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας: Γιατί παραμένουμε... Σταχτοπούτες τα βράδια;

Μετά το Πάσχα (σχεδόν) όλα αλλάζουν αλλά ένα μέτρο παραμένει σε ισχύ: η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας.

Ας δούμε τη checklist της κυβέρνησης:

Εκκλησίες - done

Σχολεία - done

Λιανεμπόριο - done

Εστίαση - done

Νυχτερινή κυκλοφορία - NOT

Εν ολίγοις, θα έχουμε - και εμείς και οι τουρίστες - περισσότερη ελευθερία τη μέρα, αλλά τα βράδια θα μετατρεπόμαστε σε... Σταχτοπούτες.

Θα μας δώσουν, όμως, ένα ...τράτο, θα μαζευόμαστε, λέει, στις 11 το βράδυ στο σπίτι μας, αντί στις 9 που ισχύει τώρα.

Σε κάποιες χώρες έχει τεθεί ζήτημα συνταγματικότητας του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και μάλιστα σε ορισμένες από αυτές υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις υπέρ αυτών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Για παράδειγμα, τον περασμένο Φεβρουάριο το δικαστήριο της Χάγης έκρινε παράνομη την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στην Ολλανδία.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Βάδης-Βυρτεμβέργης που ακύρωσε την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης για απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ.

Το σκεπτικό των αποφάσεων έχει να κάνει με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι το απόλυτο και ισοπεδωτικό μέτρο, το οποίο προτού εφαρμοστεί πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση να έχει εξαντλήσει όλα τα ισοδύναμα λειτουργικά μέτρα. Αναμφισβήτητα, η διαχείριση της πανδημίας πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Όταν, μάλιστα, τα πάντα χαλαρώνουν, είναι απορίας άξιο γιατί το συγκεκριμένο περιοριστικό μέτρο παραμένει σε ισχύ.

«Θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας, δεν υπάρχει κάποια εισήγηση ακόμα», είπε σήμερα ο Γκίκας Μαγιορκίνης στο Mega.

Δεν έχει γίνει εισήγηση ακόμα, είπε το μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων. Αλλά είναι κάτι που «πρέπει» να συζητηθεί.

Και γιατί δεν το συζητά η Επιτροπή... αυτοβούλως, άνευ (πολιτικής) εισηγήσεως;