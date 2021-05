Ο Έλληνας πρόξενος στη Νέα Υόρκη συνάντησε τον... Τζέιμς Μποντ - Τα γυρίσματα στην Ελλάδα (Φωτογραφία)

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα, πραγματοποιήσε ο κινηματογραφικός «Τζέιμς Μποντ», Ντάνιελ Κρεγκ.

Αντικείμενο συζήτησης η συμμετοχή του ηθοποιού στα γυρίσματα του πρώτου από τα δύο σίκουελ της ταινίας «Knives Out» («Στα Μαχαίρια»), τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι και τις Σπέτσες, σε παραγωγή του Netflix.

«"Ο κόσμος δεν είναι αρκετός", αλλά σίγουρα θα μπορούσε να ταιριάξει καλά με τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Χάρηκα που σε γνώρισα κ. Ντάνιελ Κρεγκ. Δεν χρειάζεται να συστηθείτε!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o κ. Κούτρας.

"The world is not enough" but it could certainly fit filming in #Greece

Pleased to have met you Mr @DanielCraigOO7

No need to introduce yourself!#VisitGreece 🇬🇷 #greeceinny pic.twitter.com/AHyYTA5Loa