Ο Δένδιας ξεναγήθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο Sirius και το διαστημικό λεωφορείο Buran

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Σότσι, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο Sirius και το διαστημικό λεωφορείο Buran.

Με το πέρας των συνομιλιών και την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια, κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρωσία, προβλέπει συναντήσεις με τις ελληνικές κοινότητες στις παραθαλάσσιες πόλεις Ανάπα και Γκελεντζίκ.

Δείτε το tweet του Νίκου Δένδια:

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Σότσι, ξεναγήθηκα στο εκπαιδευτικό κέντρο Sirius & το διαστημικό λεωφορείο Buran. I visited “Sirius" Park of Science & Buran spacecraft during my visit to #Sochi. pic.twitter.com/z0IqTD8sqK