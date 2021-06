Το viral βίντεο του Ιμάμογλου: Απρόσμενος πρωταγωνιστής σε διαφήμιση της κάρτας μετακίνησης με τα ΜΜΜ

Έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για να διαφημίσει την κάρτα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη της Τουρκίας.

Το βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του ο Ιμάμογλου δεν άργησε να γίνει viral, καθώς σε αυτό πρωταγωνιστεί μία... επίμονη γάτα, που είχε βρει τη βολή της, πάνω στο μηχάνημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στο μετρό.

Ένας επιβάτης προσπαθεί να περάσει την κάρτα του από το μηχάνημα, αλλά μάταια... Η κίνησή του ενοχλεί τη γάτα, με τον... τρόπο της τον στέλνει στο διπλανό μηχάνημα και... ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και ο επιβάτης πέρασε τις μπάρες και η γάτα συνέχισε να χαζεύει τον κόσμο από ψηλά...

«Istanbulkart, ο πιο βολικός τρόπος πληρωμής για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, ίσως όχι όλη την ώρα», έγραψε ο δήμαρχος της πόλης.

Istanbulkart - the most convenient way to pay for public transport in Istanbul. Well, maybe not all the time 😹 pic.twitter.com/BBqrBY6QYP