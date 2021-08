O Μπέρνι Σάντερς μας έχει νέα – «Τουιτάρει» για την κλιματική αλλαγή με αναφορά στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός πολιτικός ακτιβιστής Μπέρνι Σάντερς που υπηρετεί ως Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών για την πολιτεία του Βερμόντ, με ανάρτηση του στο twitter, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και είναι εμφανής και από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο Μπέρνι Σάντερ αναφέρει: « Η Καλιφόρνια καίγεται. Το Όρεγκον καίγεται. Η Ελλάδα καίγεται. Υπάρχει ιστορική ξηρασία που πλήττει σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη.»

«NEWSFLASH! Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική! Και ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεννοηθούν και να ηγηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.»

California is burning. Oregon is burning. Greece is burning. There is historic drought hitting virtually every country on the planet.



NEWSFLASH! Climate change is real! And yeah, the United States has got to get its act together and lead on addressing the climate crisis.