Μ. Μπλούμπεργκ: Το πρόγραμμα Μητσοτάκη ενθάρρυνε διεθνείς επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπλούμπεργκ είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ σε ανάρτησή του στα social media επισήμανε πως το οικονομικό και μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ενθάρρυνε τους παγκόσμιους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Το πρόγραμμα οικονομικών και ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενθάρρυνε διεθνείς επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι ένα θετικό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Ευχαριστώ για τη στάση στο Bloomberg», έγραψε χαρακτηριστικά.

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54