Οι σύγχρονοι «Μίδες» της αμερικανικής τηλεόρασης

Είναι γοητευτικοί, πετυχημένοι, με πολλές κατακτήσεις και... χρυσά συμβόλαια στις ΗΠΑ. Οι τηλεοπτικές σειρές στις οποίες πρωταγωνιστούν έχουν κερδίσει την προτίμηση του αμερικανικού κοινού και οι παραγωγοί τους ανταμείβουν για τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης με ένα εξίσου υψηλό... κασέ.





Το περιοδικό Forbes έδωσε στη δημοσιότητα την λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης για το 2012 και τα ονόματα που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις είναι μάλλον αναμενόμενα.





Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ashton Kutcher, ο οποίος πήρε τα «σκήπτρα» από τον Τσάρλι Σιν. Ο 34χρονος ηθοποιός που αντικατέστησε τον Σιν στην κωμική τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men» τον «εκθρόνισε» και από την πρώτη θέση της λίστας καθώς τα έσοδά του από τον Μάιο του 2011 έως το Μάιο του 2012 αυξήθηκαν κατά 24 εκατομμύρια δολάρια.



Αντίθετα, ο Τσάρλι Σιν φέτος δεν κατάφερε να εισέλθει ούτε στη δεκάδα της λίστας παρά το ότι πέρσι ήταν στην κορυφή με το ποσό των 40 (!) εκατομμυρίων δολαρίων.



Αν και η σειρά του καναλιού CBS σημειώνει σημαντική πτώση στα νούμερα τηλεθέασης, ο Kutcher μετά το πολύκροτο διαζύγιό του από την Demi Moore, φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ισορροπία στο πρόσωπο της συντρόφου του, Mila Kunis, η οποία, μάλιστα, ανακηρύχθηκε η πιο σέξι γυναίκα του πλανήτη.



Την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο πρωταγωνιστής της πετυχημένης σειράς «House», ο θρύλος πια Hugh Laurie με κασέ που ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια δολάρια. Ο βρετανός ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του το 1985, αλλά κατάφερε μόλις πριν λίγα χρόνια να καθιερωθεί στις καρδιές των τηλεθεατών ως «Mr House».



Έπειτα από οκτώ πετυχημένες σεζόν, η σειρά ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο και ο Hugh Laurie σκοπεύει πλέον να ασχοληθεί με τη μουσική του.



Μάλιστα, ο 51χρονος ηθοποιός, αυτή την περίοδο, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο γνωστής διαφημιστικής καμπάνιας, φουσκώνοντας ακόμη περισσότερο τον τραπεζικό του λογαριασμό.



Αμέσως μετά βρίσκουμε τον πρωταγωνιστή του αμερικανικού σήριαλ «Men Of a Certain Age», τον Ray Romano με ετήσιες αποδοχές 17,8 εκατομμύρια δολαρίων.





Ο δύο φορές βραβευμένος με Emmy, Alec Baldwin είναι επόμενος στη λίστα για το «30 Rock» μαζί με τον πρωταγωνιστή του «NCIS» Mark Harmon που συμπληρώνουν την πεντάδα της κορυφής με ένα ετήσιο εισόδημα 15 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ακολουθούν οι Tim Allen, Patrick Dempsey, Jon Cryer, και Jim Parsons με αμοιβές που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.





Αναλυτικά η λίστα, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Forbes:





1. Ashton Kutcher - Two and a Half Men - 24 εκατομμύρια δολάρια

2. Hugh Laurie - House - 18 εκατομμύρια δολάρια

3. Ray Romano - Men of a Certain Age - 17,8 εκατομμύρια δολάρια

4. Alec Baldwin - 30 Rock - 15 εκατομμύρια δολάρια

5. Mark Harmon - NCIS - 15 εκατομμύρια δολάρια

6. Tim Allen - Last Man Standing - 14 εκατομμύρια δολάρια

7. Jon Cryer - Two and a Half Men - 13 εκατομμύρια δολάρια

8. Patrick Dempsey - Grey's Anatomy - 12 εκατομμύρια δολάρια

9. Jim Parsons - The Big Bang Theory - 8 εκατομμύρια δολάρια

10. Johnny Galecki - The Big Bang Theory - 8 εκατομμύρια δολάρια

11. Jason Segel - How I Met Your Mother - 8 εκατομμύρια δολάρια





Επιμέλεια: Γωγώ Κυριαζή