Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη κορυφής της ΕΕ – Αποφασίζουν νέα οικονομικά μέτρα στήριξης

Ξεκίνησε η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Συνόδου Κορυφής στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Το θέμα που θα μονοπωλήσει την συζήτηση θα είναι το κορωνο-ομόλογο, μετά και την επιστολή των 9 πρωθυπουργών της ΕΕ, μεταξύ και των οποίων και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τη δημιουργία μιας πιστωτικής γραμμής για την πανδημία. Σε περίπτωση που από τη συζήτηση προκύψει συμφωνία το επόμενο βήμα είναι να καλέσουν τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης ώστε να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειές του μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Welcome to the third #EUCO videoconference with #EU27 members on #CoronavirusOutbreak #COVID19



