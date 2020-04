Εύσημα Πάιατ για τη διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού: Εξαιρετικά ικανή κυβέρνηση

Καλά τα νέα από την Ελλάδα επισημαίνει για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σχετικά με τον κορωνοϊό, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και προτρέπει στην παρακολούθηση της χθεσινής συνέντευξης του πρωθυπουργού στο CNN.

«Καλά νέα από την Ελλάδα. Αξίζει να παρακολουθήσετε όλη τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δημοσιογράφο του CNΝ, Κριστιάν Αμανπούρ, για μια αίσθηση της εξαιρετικά ικανής, τεχνοκρατικής προσέγγισης που η κυβέρνηση έχει επιδείξει για την κοινή πρόκληση του κορωνοϊού. Σε αυτό είμαστε όλοι μαζί» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o Τζέφρι Πάιατ.

Good news from Greece. Worth watching this full ⁦ @camanpour ⁩ interview with ⁦ @PrimeministerGR ⁩ for a sense of the highly competent, technocratic approach the government has brought to the shared challenge of Coronavirus. We’re in this together https://t.co/9WQejWma2h

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρέσβης συγχαίρει τον υπουργό Τουρισμό Χάρη Θεοχάρη και την Google για τη σημερινή έναρξη της πλατφόρμας «Greece From Home», που «επιτρέπει σε όλους να απολαύσουν το καταπληκτικό τοπίο, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας από το σπίτι», όπως σημειώνει.

Congratulations to @google and Minister @htheocharis on today’s launch of #greecefromhome, allowing everyone to enjoy the amazing landscape, history & culture of Greece from home. Another result of US and Greek collaboration in innovation. Working on my bucket list! #menoumespiti https://t.co/zYYnhCvASy