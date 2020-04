Times του Λονδίνου για κορωνοϊό: Οι Έλληνες πειθαρχούν με τα μέτρα, η δημοτικότητα Μητσοτάκη ενισχύεται

Μια διαφορετική εικόνα των Ελλήνων σε σύγκριση με εκείνη άλλων Ευρωπαίων παρουσιάζουν σε άρθρο τους οι Times του Λονδίνου (Greeks rein in rebellious streak as draconian measures earn them a reprieve). «Οι Έλληνες έχουν ακούσει ότι στην Τουρκία συνελήφθησαν νεαροί ντυμένοι γιατροί για να κάνουν πάρτι γεμάτα αλκοόλ. Και στη Γερμανία, 20χρονοι έχουν αρχίσει τα corona πάρτι! Και στην Ισπανία, ένας άντρας έφαγε πρόστιμο γιατί έβγαλε μια κατσίκα για βόλτα ώστε να ξεπεράσει το εμπόδιο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ ένας άλλος Ισπανός σκέφτηκε να ντυθεί δεινόσαυρος! Από τη Γαλλία έως τη Φινλανδία, οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός αυτής φαίνεται να αψηφούν τις εντολές για απαγόρευση κυκλοφορίας», αναφέρει το άρθρο της εφημερίδας και δίνουν μία εικόνα αντίθεσης. Στη μία πλευρά βρίσκονται οι απείθαρχοι Ευρωπαίοι και στην άλλη οι πειθαρχημένοι Ελληνες!

«Οι ίδιοι οι Έλληνες δεν είναι και ο πιο ‘νομοταγής’ λαός» συνεχίζει. «Πάντοτε μοιάζουν να βρίσκουν μια δικαιολογία για να παραβιάζουν τους κανόνες, να αψηφούν τις προθεσμίες ή και να θέτουν το γενικό καλό σε δεύτερη μοίρα μετά το προσωπικό τους όφελος. Όμως, την ώρα που ο κορωνοϊός σαρώνει την Ευρώπη, οι Έλληνες βγάζουν μια σπάνια και νηφάλια εικόνα κόντρα στην απείθαρχη φύση τους. Αυτή η χώρα των 11 εκατομμυρίων μας έχει δείξει μόνο πολύ λίγες σκηνές πανικού και μαζικών αγορών. Οι ουρές των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ήρεμες και κανονικές. Και περίπου 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους κάθε απόγευμα στις 6 μ.μ., για να παρακολουθήσουν τον επικεφαλής του υπουργείου και τον συντονιστή εθνικής ασφάλειας να κάνουν ενημέρωση για τον ιό», τονίζεται στο άρθρο.

Το βρετανικό μέσο διαπιστώνει πως η κατάσταση δεν ήταν έτσι εξ αρχής. «Στην αρχή οι Έλληνες έσπευδαν στις παραλίες, αγνοώντας τις οδηγίες. Όμως, οι αρχές έβγαλαν μέχρι και drones για επιβάλουν την τάξη και οι λιμενικές αρχές εμπόδισαν γρήγορα την πρόσβαση στα ελληνικά νησιά για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απαγόρευσε κάθε άσκοπη μετακίνηση, αναγκάζοντας τους Έλληνες να ζητούν άδεια για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους - ένα μέτρο ηλεκτρονικής επιτήρησης που επέβαλε μόνο η Κίνα. Σε κάθε άλλη εποχή αυτό θα προκαλούσε μεγάλες διαμαρτυρίες. Αλλά ένα χρόνο μετά την έξοδο από μια εξαντλητική δεκαετή οικονομική κρίση που κατέστρεψε πάνω από 100.000 μικρές επιχειρήσεις και άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους άνεργους, οι Έλληνες έχουν αποκτήσει μια συλλογική ανοχή στις δυσκολίες και τις κακουχίες».

Οι Times του Λονδίνου διαπιστώνουν πως η ελληνική κυβέρνηση πήρε από τα πιο γρήγορα και τολμηρά μέτρα στην Ευρώπη και αυτά έχουν αποδώσει καθώς η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην καμπύλη των κρουσμάτων. Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης αποδίδουν και πολιτικά οφέλη, σημειώνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανεβαίνει στο 53%.