Μεϊμαράκης προς ΕΕ: Ενίσχυση και λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ο του ΕΛΚ και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης επικροτεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, που λαμβάνει η Επιτροπή για την προστασία των θέσεων εργασίας στις χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό, αλλά επισημαίνει την έλλειψη μέριμνας για την μακροπρόθεσμη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομίων και αναμένεται να σηκώσουν το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας. Ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει την ενίσχυση και λήψη επιπρόσθετων οικονομικών μέτρων για την επιβίωση και προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών στην επόμενη μέρα

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη συγκρότηση ενός νέου μηχανισμού (SURE- Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) που αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δις. ευρώ συνολικά, υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας βραχυπρόθεσμο μέτρο, που έχει στόχο τον περιορισμό της ανεργίας χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι άλλο από τη βιωσιμότητά τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών, αναμένεται να δεχθούν βαρύ πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και η στήριξή τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι απαραίτητη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου ζητώ από την Επιτροπή:

1) Να περιγράψει με σαφήνεια τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του κορωνοϊού στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2) να εξετάσει τη σημαντική ενίσχυση των μέτρων και οικονομικών μέσων για τη στήριξή τους, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν στην εποχή μετά τον κορωνοϊό».