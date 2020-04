Σε εξέλιξη η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής: Επί τάπητος το ταμείο ανάκαμψης – Παραμένει το χάσμα Βορρά και Νότου

Χαμηλά μπαίνει ο πήχης των προσδοκιών σχετικά με την τηλεδιάσκεψη κορυφής της ΕΕ η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη η Γερμανία, δια της Άνγκελα Μέρκελ έδωσε τον τόνο -αφού απέρριψε για ακόμη μια φορά τα κορωνο-ομόλογα ως τρόπο χρηματοδότησης της ανάκαμψης της Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιωματούχοι των Βρυξελλών που επικαλείται το Reuters κάνουν λόγο για μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών και εκτιμούν πως θα χρειαστούν πολλοί μήνες μέχρι να βρεθεί συμφωνία, τουλάχιστον στο ζήτημα της χρηματοδότησης της ανάκαμψης.

Fourth #EUCO videoconference of @eucopresident on #COVID19 has started now with exchange of views with @EP_President #EU27 leaders are joined by @vonderleyen @Lagarde and @mariofcenteno and @JosepBorrellF



