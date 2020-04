Ο Τσαβούσογλου θύμωσε με τον Δένδια για ένα... «ευχαριστώ»

Τη δυσαρέσκειά του στον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για το γεγονός ότι δεν ευχαρίστησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταφορά των τριών Ελλήνων ναυτικών από το Τζιμπουτί στην Άγκυρα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγραψε ότι δεν περίμεναν «ευχαριστώ» από την Ελλάδα, έκαναν απλά το καθήκον τους ως άνθρωποι αλλά συστήνει στον Έλληνα ομόλογό του να μην μπλέκει την πολιτική με την ανθρωπιά.

«Μην μπλέκετε την πολιτική με τα ανθρωπιστικά θέματα. Δεν βοηθήσαμε τους 3 Έλληνες ναυτικούς για να μας ευχαριστήσετε, αλλά από ανθρώπινο καθήκον», έγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Το tweet του Τούρκου ΥΠΕΞ:

Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan Denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik.



Don’t mix politics with humanitarian issues.We did not help 3 Greek sailors so you thank us but for the sake of a human duty https://t.co/9JXTO5Q9qs pic.twitter.com/LooGDlCohK