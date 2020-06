Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον Έβρο – Πάλμερ: Η Τουρκία να αποκλιμακώσει την ένταση

Με αφορμή την κατάσταση στον Έβρο ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ πήρε θέση καλώντας την Τουρκία να εργαστεί ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση με την Ελλάδα, ενώ προχώρησε και σε αναφορές και στις τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, ο κ. Πάλμερ δήλωσε: «Οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί ενεργά στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Όταν βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη μίλησα για την πίεση που υπάρχει στα ελληνικά σύνορα, δηλαδή στα σύνορα Τουρκίας – ΕΕ. Κάλεσα την Τουρκία να εργαστεί στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των εντάσεων».

State Department’s Palmer on Greece-Turkey “US is actively engaged in trying to deescalate tensions/When I was in Alexandroupoli I spoke about the pressures that were being applied on the Greek border, on the Turkey-EU border/I encouraged Turkey to work to deescalate tensions”