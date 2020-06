Μητσοτάκης στο Brookings: Έτσι αντιμετωπίσαμε την πανδημία του κορωνοϊού – Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου

Τους τέσσερις τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα πέτυχε να αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής την πανδημία του κορωνοϊού ανέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» σε τηλεδιάσκεψη του γνωστού «think tank» Brookings Institute.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στον τουρισμό, λέγοντας πως η χώρα θα υποδεχθεί τουρίστες από την 1η Ιουλίου, αρχικά από τις χώρες που έχουν παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

Ως προς την οικονομία, παραδέχθηκε ότι «η επανέναρξη είναι πιο δύσκολη από το κλείσιμο» και τόνισε ότι πρώτη του προτεραιότητα είναι η προστασία της εργασίας.

Ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο αποκαλούμε Ταμείο Ανάκαμψης» ανέφερε. «Η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες που θα ωφεληθούν σημαντικά από αυτό» πρόσθεσε.

«Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απλά θετικό για την Ελλάδα, αλλά για το Ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του. Γνωρίζετε, ότι η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει ποτέ προς τα εμπρός με απολύτως γραμμικό τρόπο, υπάρχουν περίοδοι παράλυσης που ακολουθούνται από μεγάλα άλματα, ίσως αυτό να είναι μία ευκαιρία. Ελπίζω ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά τολμηρό, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αναζωογονεί το Ευρωπαϊκό εγχείρημα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτή δεν είναι μια κρίση την οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε χωρίς ένα μεγάλο υπερόπλο και θεωρώ ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μεγάλο, αυτό που έχει κάνει η ΕΚΤ είναι, επίσης, μεγάλο και συνδυάζοντας αυτά τα δύο, κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγηθεί τελικά σε κοινή έκδοση χρέους (ακόμη και στο επίπεδο της Κομισιόν) για να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις και όχι δάνεια, αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την ΕΕ. Για την επίδειξη αλληλεγγύης με χειροπιαστό τρόπο βοηθώντας όλες τις χώρες να απορροφήσουν την κρίση» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε δε, ότι ακόμη και οι χώρες που ειναι επιφυλακτικές ως προς την υιοθέτηση αυτού του δρόμου, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά ίσως περισσότερο από την Ελλάδα και τυχόν κατάρρευση της ενιαίας αγοράς, θα συνεπαγόταν γι’ αυτές μεγάλο κόστος.

Ο πρωθυπουργός στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, δέχθηκε τους επαίνους τόσο του προέδρου του Ινστιτούτου, απόστρατου στρατηγού Τζον Άλεν, όσο και του προέδρου του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, Τζέιμς Ράιαν.

Ο κ. Άλεν, στρατηγός εν αποστρατεία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε μάλιστα πως «η θαρραλέα δράση και η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο. Στρέφουμε το βλέμμα μας στην Ελλάδα για έμπνευση».

«Μέσα σε δέκα μήνες από την εκλογή του ως πρωθυπουργού, κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο της αποτελεσματικής και αποφασιστικής ηγεσίας και να κρατήσει άγνωστο πόσες χιλιάδες ανθρώπους ασφαλείς και υγιείς» ανέφερε ακόμη για τον κ. Μητσοτάκη.

