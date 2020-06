Παναγιωτόπουλος σε Τουρκία: «Θα δείξουμε τα δόντια μας αν χρειαστεί» - Τσαβούσογλου: «Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα» - Νέοι χάρτες για γεωτρήσεις

Μήνυμα ισχυρής αντίδρασης στην Άγκυρα έστειλε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην περίπτωση που οξύνει τις προκλήσεις και επιχειρήσει να υλοποιήσει τα σχέδια για έρευνες και γεωτρήσεις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνεχίζει να δυναμιτίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να λέει πως τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, να τονίζει πως η χώρα του ενεργεί νόμιμα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον υπεύθυνο αεροναυτιλίας του τουρκικού ΥΠΕΞ να αναρτά στο Twitter νέους χάρτες για γεωτρήσεις εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας με «εξαφανισμένο» το Καστελόριζο.

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα τηρήσει στάση απλού παρατηρητή και πως αν χρειαστεί «θα δείξουμε τα δόντια μας». «Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί. Ενίοτε δείχνει και τα δόντια της. Τα δείξαμε στην απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας στον Έβρο και σε αυτό το δρόμο κινούμαστε. Έχουμε δηλώσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε όξυνση της επιθετικής πολιτικής της, έχουμε απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόσο για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και για αυτό της Αγιά Σοφιάς.

Σχολιάζοντας ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος για την Τουρκία, ο Τσαβούσογλου ξεκίνησε, αναφερόμενος σε όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είναι απαράδεκτο για την αστυνομία να σκοτώνει οποιοδήποτε άτομο με αυτό τον τρόπο, όποια κι αν είναι η αιτία» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε ότι αφορά το τουρκολυβικό μνημόνιο και τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, είπε: «Ο Χαφτάρ δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο. Ενεργούμε νόμιμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ισχύουν όσα λέγονται πως δεν υπάρχει deal για την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ναυτικά μίλια», υποστήριξε ακόμα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, δείχνοντας το χάρτη με τις περιοχές για τις οποίες ζητείται άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις ανατολικά των ελληνικών νησιών.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και στο θέμα που προέκυψε με το διάβασμα του Κορανίου στην Αγιά Σοφιά, με αφορμή την επέτειο κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης. «Η Αγιά Σοφιά δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Κατακτήθηκε από την Τουρκία και ανήκει στη δημοκρατία της Τουρκίας. Η τελευταία χώρα που μπορεί να μας κάνει μαθήματα είναι η Ελλάδα. Η μόνη χώρα χωρίς τζαμί στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Με τη δικαιολογία του κορωνοϊού, ήθελαν να σιωπήσουν την προσευχή στη Δυτική Θράκη και αμέσως ενεργήσαμε».

Όπως έγραφε νωρίτερα το Newpost, ο υπεύθυνος αεροναυτιλίας του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαγατάι Ερτζιγιές, ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter δυο χάρτες.

Ο ένας χάρτης, δείχνει τα σημεία όπου η Τουρκία ονειρεύεται να κάνει γεωτρήσεις και έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημεία δίπλα στη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και την Κρήτη.

Ο δεύτερος χάρτης δείχνει την οριοθέτηση που κάνει η Τουρκία και με την οποία «βάφει» όλη την Ανατολική Μεσόγειο… δική της. Στα νέα σχέδια, μάλιστα, η Άγκυρα περιλαμβάνει και σημεία ανατολικά της Κύπρου, αποκλείοντας την Ελλάδα.

Ο Ερτζιγιές γράφει στο tweet με τους χάρτες: «Σχετικά με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών (σ.σ. όπου ο Χαμί Ακσόι, απαντώντας στον Νίκο Δένδια, απείλησε πως η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω και οι γεωτρήσεις θα γίνουν): Τα σύνορα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο όπως έχουν δηλωθεί στον ΟΗΕ. Το πρόσφατο αίτημα της τουρκικής εταιρίας πετρελαίου για νέες έρευνες και γεωτρήσεις καλύπτουν περιοχές σε αυτά τα όρια».

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO