Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου – Επί τάπητος η οριοθέτηση ΑΟΖ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι.

Επί τάπητος έχουν τεθεί ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα άλλωστε με τις συνομιλίες του κ. Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών Αιγύπτου Σαμέχ Σούκρι, συνεδριάζουν οι Τεχνικές Ομάδες Εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

