Κύπριος ΥΠΕΞ για Αγιά Σοφιά: Καταδικάζουμε τις ενέργειες της Άγκυρας

Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγιά Σοφιά και την καλεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. «Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγιά Σοφιά, στην προσπάθεια της να αποσπάσει την εγχώρια κοινή γνώμης της, και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει συγκεκριμένα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι κατά οδυνηρό τρόπο, η Κύπρος αποτελεί θύμα, από την τουρκική εισβολή του 1974 και τη μετέπειτα κατοχή μέρους του εδάφους της, της ενορχηστρωμένης πολιτικής της Τουρκίας για καταστροφή και λεηλασία μνημείων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην εν λόγω ανάρτηση, τονίζει τέλος, ότι η κλιμακούμενη, κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Τουρκίας εκδηλώνεται στην απόφασή της να αλλάξει τον χαρακτηρισμό της Αγιάς Σοφιάς, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς και οικουμενικό σύμβολο της ορθόδοξης πίστης.

(3/3) #Cyprus strongly condemns #Turkey’s actions on #HagiaSophia in its effort to distract domestic opinion, and calls on #Turkey to respect its international obligations.