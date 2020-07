Συναντήθηκαν Δένδιας- Μπορέλ με επίκεντρο τις τουρκικές προκλήσεις - Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων - «Δεν θα παρέμβουμε» διαμηνύει η Ρωσία

Άρχισε ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, όπου τίθεται επί τάπητος το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, με την Ελλάδα να επιδιώξει πέραν της λεκτικής καταδίκης της Άγκυρας και την κατάρτιση συγκεκριμένης λίστας με μέτρα (κυρώσεις) σε βάρος της Τουρκίας που θα έχουν άμεση εφαρμογή σε περίπτωση που παραβιαστεί η εθνική μας κυριαρχία.

Πριν από τη Σύνοδο όπως είχε ήδη ανακοινωθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη είχε συνάντηση με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Αυτό είναι άλλωστε και το κεντρικό θέμα που απασχολεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το πρώτο μετά από καιρό που γίνεται με φυσική παρουσία.

