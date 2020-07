Τα συγχαρητήρια του Τσίπρα στον Ζάεφ

Μέσω Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Ζόραν Ζάεφ για τη νίκη του στις εκλογές.

«Χάρη στις προσπάθειές σας, το μήνυμα των γενναίων προοδευτικών δυνάμεων που καταπολεμούν τον εθνικισμό, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ειρήνη στην περιοχή μας, έγινε ισχυρότερο σήμερα. Ένα μήνυμα όχι μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για όλη την Ευρώπη» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Congratulations @Zoran_Zaev.

Thanks to your efforts, the message of brave progressive forces that fight against nationalism, for social justice and peace in our region, became stronger today. A message not just for the Balkans, but for all of Europe.#NorthMacedonia #elections