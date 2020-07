Θρίλερ στη Σύνοδο: Αμετακίνητος ο Μητσοτάκης – Η Αυστρία απορρίπτει την πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Θα υπάρξουν νέες προτάσεις τη νύχτα» δήλωσε ο Σεμπάστιαν Κουρτς. Ο καγκελάριος της Αυστρίας τόνισε απόψε ότι απορρίπτει την τρέχουσα πρόταση που συζητείται στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ με στόχο να ανακάμψουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την ύφεση που έφερε η πανδημία του νέου κορωνοϊού. «Το σημαντικότερο, κεντρικό αίτημά μας είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη ένωση χρέους (…) αλλά αυτό που θα αποφασιστεί εδώ να παραμείνει μια δράση για μία και μόνο φορά», είπε στη δημόσια τηλεόραση ORF ο Κουρτς. Στο περιθώριο της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, ο Κουρτς είπε ότι είχε συνομιλίες με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Θα υπάρξουν νέες προτάσεις τη νύχτα. Υπάρχει μια δυναμική προς την κατεύθυνσή μας», πρόσθεσε.

Αμετακίνητος από τις θέσεις του για το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές και ενώ η Σύνοδος Κορυφής διακόπηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ο πρωθυπουργός της Ολλανδρίας, συνεπικουρούμενος από τον καγκελάριο της Αυστρίας παρέμενε αμετακίνητος στις θέσεις που εξέφρασε το «γκρουπ» των δημοσιονομικά συντηρητικών χωρών. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12 ώρα Ελλάδος ενώ θα προηγηθούν πυρετώδεις διαβουλεύσεις σε διμερές και πολυμερές επίπεδο προς επίτευξη μιας μίνιμουμ συναίνεσης.

#EUCO meeting has ended.



Meeting will resume again tomorrow morning at 11am.