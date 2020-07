Μητσοτάκης για Σύνοδο: Δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος – Κρίσιμες επαφές του πρωθυπουργού – Τα σημεία διαφωνίας

Απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης.Την ίδια στιγμή, οι διαφωνίες για το Ταμείο παραμένουν και είναι έντονες, ενώ εστιάζονται σε τέσσερα σημεία.

«Διαπραγματευόμαστε επί τρεις ημέρες πλέον και προφανώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ειλικρινά ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί δεν μπορεί να είναι τέτοιοι που να αποδυναμώνουν τη φιλοδοξία μας για μία γενναία Ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση του κορωνοϊού και την οικονομική καταιγίδα που έχει προκαλέσει. Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι», είπε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πυρετός επαφών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ο Σαρλ Μισέλ είχε ήδη δύο συνομιλίες με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ συναντάται και με τους εκπροσώπους τεσσάρων δημοσιονομικά συντηρητικών χωρών.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Πέδρο Σάντσεθ και τον Τζουζέπε Κόντε. Θα παραβρεθούν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher @EmmanuelMacron @kmitsotakis @sanchezcastejon @antoniocostapm @GiuseppeConteIT and @vonderleyen



Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM