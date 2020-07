Σύνοδος Κορυφής για γερά νεύρα: Πάνε για τέταρτη ημέρα οι διαπραγματεύσεις - «Χαμογελούν» οι Βόρειοι - Νέα συμβιβαστική πρόταση ετοιμάζει ο Μισέλ

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες ώστε να μην καταλήξει η Σύνοδος Κορυφής για το Ταμείο Αμάκαμψης σε ναυάγιο. Ορατό είναι το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Ανάκαμψης να συνεχιστούν για τέταρτη ημέρα (Δευτέρα), καθώς δεν έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές μεταξύ των χωρών-μελών. Απέναντι στην αδιαλλαξία των πέντε χωρών του Βορρά, που ζητούν σημαντικές περικοπές στο Ταμείο Ανάκαμψης και στις επιχορηγήσεις, το μέτωπο των χωρών του Νότου παραμένει αρραγές, με τον Σαρλ Μισέλ πιθανόν να παρουσιάσει τις επόμενες ώρες νέα συμβιβαστικη πρόταση.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου θέλει να κλείσει τη συμφωνία τώρα και γι' αυτό η Σύνοδος οδεύει προς παράταση και για τέταρτη μέρα, κάτι που είχε συμβεί πριν από 20 χρόνια στη Νίκαια.

Πηγές σημειώνουν ότι ορισμένοι εκ των «φειδωλών» (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία) θέλουν τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ να πέσουν στα 700 δισεκατομμύρια και να «σπάσουν» στη μέση, που σημαίνει ότι το 50% να είναι δάνεια και το άλλο 50% να είναι επιχορηγήσεις.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου επέστρεψε στη χώρα του με την πρόθεση να γυρίσει στις Βρυξέλλες αύριο το πρωί

Παράλληλα, ενώ η μαραθώνια Σύνοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι «είναι καλύτερο να υπάρξει συμφωνία σ'αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ακόμη κι αν χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος».

Ευρωπαϊκές πηγές πάντως εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι δεν είναι απίθανο σύντομα να υπάρξει σύγκλιση απόψεων και εν τέλει συμφωνία.

Παρά την σημερινή νέα καθυστέρηση και την εκ νέου παράταση των εργασιών της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αισιόδοξος ότι "τα πράγματα εξελίσσονται σε μία δίκαιη κατεύθυνση" εμφανιζόταν το απόγευμα της Κυριακής ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, προσθέτοντας ότι "εδώ και ημέρες υπήρξε κίνηση προς την κατεύθυνση μας".

Ο ίδιος, μαζί με τους πρωθυπουργούς των τριών άλλων χωρών της αυτοαποκαλούμενης "ομάδας των τεσσάρων φειδωλών" (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία) και με την πρωθυπουργό της Φινλανδίας, είχε συνάντηση σε έναν μικρό γύρο το απόγευμα με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας.

Στις δηλώσεις του, ο Αυστριακός καγκελάριος άφηνε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη έκπτωση για την ετήσια συνεισφορά της Αυστρίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η οποία, σύμφωνα με με το τρέχον σχέδιο, φέρεται πως θα έχει ετήσια έκπτωση ύψους 287 εκατομμυρίων, ενώ αρχικά προβλέπονταν μόνο 137 εκατομμύρια και κατόπιν 237 εκατομμύρια ευρώ.

Αρχικά, οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής έπρεπε να συνεχιστούν το απόγευμα, αλλά αυτό εξακολουθούσε να καθυστερεί, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να διερευνά συμβιβαστικές γραμμές από χθες το βράδυ, και σύμφωνα με τους διπλωμάτες, να θέλει να παρουσιάσει μια ακόμη, νέα συμβιβαστική πρόταση.

Ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η σχέση μεταξύ επιχορηγήσεων και επιστρεπτέων δανείων στο Ταμείο Ανάπτυξης της ΕΕ ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία θέλουν να μειώσουν τις επιχορηγήσεις κάτω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ (αντί των αρχικών 500 δισεκατομμυρίων ευρώ), που όμως απορρίπτουν οι χώρες του Νότου, αλλά και η Γερμανία και η Γαλλία.

Όπως δήλωνε το απόγευμα ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπέτελ, "σπάνια έχω δει τόσο διαμετρικά αντίθετες θέσεις" σε τόσους πολλούς τομείς, ενώ ο ίδιος τόνιζε ότι "είναι μια στιγμή αλληλεγγύης, γιατί αν κάποιες χώρες καταρρεύσουν, πιστεύω ότι μπορεί να έχει συνέπειες για άλλες".

Νωρίτερα, απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης.Την ίδια στιγμή, οι διαφωνίες για το Ταμείο παραμένουν και είναι έντονες, ενώ εστιάζονται σε τέσσερα σημεία.

«Διαπραγματευόμαστε επί τρεις ημέρες πλέον και προφανώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ειλικρινά ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί δεν μπορεί να είναι τέτοιοι που να αποδυναμώνουν τη φιλοδοξία μας για μία γενναία Ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση του κορωνοϊού και την οικονομική καταιγίδα που έχει προκαλέσει. Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι», είπε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πυρετός επαφών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ο Σαρλ Μισέλ είχε ήδη δύο συνομιλίες με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ συναντάται και με τους εκπροσώπους τεσσάρων δημοσιονομικά συντηρητικών χωρών.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Πέδρο Σάντσεθ και τον Τζουζέπε Κόντε. Θα παραβρεθούν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher @EmmanuelMacron @kmitsotakis @sanchezcastejon @antoniocostapm @GiuseppeConteIT and @vonderleyen



Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM