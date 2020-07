Σύνοδος Κορυφής: Αυτή είναι η νέα πρόταση Μισέλ για το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κερδισμένοι και ο χαμένοι από το μαραθώνιο παζάρι - Νέος γύρος το απόγευμα

Το αδιέξοδο δεν ήρθη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στις συνομιλίες των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από τρεις ημέρες συνομιλιών για το σχέδιο ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών, που έχουν υποστεί βαριά χτυπήματα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να επανέρχεται με νέα πρόταση και να απευθύνει έκκληση να επιτευχθεί συμβιβασμός έστω την ύστατη στιγμή της Συνόδου Κορυφής που κοντεύει να καταρρίψει ρεκόρ διάρκειας. Στις 05:30 το πρωί ξεκίνησε η ολομέλεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η Ολομέλεια και οι αρχηγοί των κρατών-μελών θα συναντηθούν και πάλι στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Update



4pm is new timing for #EUCO plenary meeting https://t.co/nFMbwjQNv3