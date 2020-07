Σύνοδος Κορυφής: Από τη «γροθιά στο τραπέζι» στον «πιθανό συμβιβασμό» ο Μακρόν - «Κλείνει το μάτι» στη νέα πρόταση Μισέλ

Μετά τη... γροθιά που έδωσε στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής ο Εμανουέλ Μακρόν χθες βράδυ, σήμερα φαίνεται πιθανός ένας συμβιβασμός μεταξύ Βορρά και Νότου στις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για τέταρτη μέρα στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης. Ύστερα από μια νύχτα εντάσεων, ο Σαρλ Μισέλ επανήλθε με νέα συμβιβαστική πρόταση και ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως «υπάρχουν ελπίδες για μια συμβιβαστική λύση».

«Υπάρχουν οι ελπίδες για μία συμβιβαστική λύση, αλλά παραμένω επιφυλακτικός ως προς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν πριν από την επανάληψη των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες.

«Υπήρξαν στιγμές έντασης, αλλά τα πράγματα προχώρησαν και ένας συμβιβασμός είναι πιθανός», πρόσθεσε. «Αρχίζω την σημερινή ημέρα με μεγάλη αποφασιστικότητα ώστε να καταγραφεί πρόοδος στην σύνοδο».

Το αδιέξοδο δεν ήρθη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στις συνομιλίες των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από τρεις ημέρες συνομιλιών για το σχέδιο ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών, που έχουν υποστεί βαριά χτυπήματα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να επανέρχεται με νέα πρόταση και να απευθύνει έκκληση να επιτευχθεί συμβιβασμός έστω την ύστατη στιγμή της Συνόδου Κορυφής που κοντεύει να καταρρίψει ρεκόρ διάρκειας. Ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημέρωσε ότι οι αρχηγοί των κρατών-μελών θα συναντηθούν και πάλι στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

