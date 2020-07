Συνάντηση Αναστασιάδη-Μακρόν στο Παρίσι - Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, στον απόηχο των τουρκικών προκλήσεων που έχουν σημάνει συναγερμό στην Αθήνα. Ο κ. Αναστασιάδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11:30 το πρωί (ώρα Κύπρου), όπου θα τον υποδεχθεί ο Γάλλος ομόλογος του. Αμέσως μετά την τελετή υποδοχής, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στη συνέχεια, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κύπρου), θα ξεκινήσει η συνάντηση με τη συμμετοχή των μελών των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας στους τομείς της Ενέργειας και της 'Αμυνας, οι διμερείς σχέσεις, οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν από κυπριακής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός 'Αμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο πρέσβης της Δημοκρατίας στο Παρίσι Παντιάς Ηλιάδης, ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Εξάλλου, νωρίτερα σήμερα, στο περιθώριο της συνάντησης των δύο Προέδρων, ο υπουργός 'Αμυνας θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογο του Φλοράνς Παρλί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυπριακή αντιπροσωπεία θα επιστρέψουν στην Κύπρο αργά το απόγευμα σήμερα.

Επικοινωνία με Μητσοτάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη είχε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των τουρκικών προκλήσεων.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις υπό το φως της νέας παράνομης και προκλητικής ενέργειας της Τουρκίας, που αφορά την έκδοση νέας navtex που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.

Σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν ο συντονισμός και η στενότερη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο φίλων χωρών της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών υπήρξε και η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Εμανουέλ Μακρόν.

Με anti-Navtex απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στις τουρκικές προκλήσεις

Υπενθυμίζεται ότι με δική τους Navtex απάντησαν Ελλάδα και Κύπρος στην τουρκική αναγγελία για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από προχθες έως τις 2 Αυγούστου. Η αντι-Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική Navtex 0977/20 εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας και αφορά σε σεισμικές έρευνες από τρία τουρκικά σκάφη: τα Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, γεγονός που έθεσε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε «κόκκινο» συναγερμό.

Αυτή είναι η ελληνική NAVTEX

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN