Με την Ισπανίδα ΥΠΕΞ συναντάται ο Μητσοτάκης

Με την υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, Αράντσα Γκονζάλεθ Λάγια θα συναντηθεί σήμερα στις 11.00 στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, στις 12:00, η Ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της, Νίκο Δένδια.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν σε ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το μεταναστευτικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Με το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο περί τις 13:20.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανίδα αξιωματούχος χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου άφησε αιχμές στην τουρκική πλευρά για το ζήτημα της Αγιάς Σοφιάς, λέγοντας «για μας είναι σημαντικό το πνεύμα αυτού του μεγάλου μνημείου της Αγιάς Σοφιάς να διατηρηθεί», καταλήγοντας ότι «είναι το κοινό σπίτι των ορθόδοξων Χριστιανών, των Καθολικών αλλά και των Μουσουλμάνων. Για το ζήτημα πιστεύουμε στο διάλογο και πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ Τουρκίας και UNESCO».

Singing different songs on #HagiaSofia in a joint press event between visiting #Spain Foreign Minsiter Arancha Gonzalez Laya and her host, #Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. . pic.twitter.com/lAY3P9b4kr