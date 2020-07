Εύσημα από Μπάιντεν για την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο: Διπλωματική νίκη της ελληνικής κυβέρνησης

Ως σημαντική διπλωματική νίκη της ελληνικής κυβέρνησης χαρακτήρισε την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο ο Μάικλ Κάρπεντερ σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του αντιπροέδρου των ΗΠΑ και στενός συνεργάτης του Τζο Μπάιντεν.

Χαρακτηριστικά ο κ. Κάρπεντερ έγραψε στο twitter πως η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε μια σημαντική διπλωματική νίκη με την αποκλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα. Στο μέλλον, στις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο θα πρέπει να δοθεί μια ισχυρή συντονισμένη απάντηση από ΗΠΑ-ΕΕ.

The Greek government achieves an important diplomatic win by de-escalating tensions with Ankara. Going forward, Turkey's aggressive actions in the eastern Med and Aegean must be met with a strong, coordinated US-EU response. https://t.co/rn1rJlaJQF