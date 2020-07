Προκλητικός Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τη δουλειά που ξεκινήσαμε σε Ανατ. Μεσόγειο και Αιγαίο - Στην Κύπρο το «Barbaros»

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τη δουλειά που ξεκινήσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING We will continue until end our work we have begun in Eastern Mediterranean, Aegean to protect our rights: Turkish president