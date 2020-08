Δένδιας σε Τουρκία: Κανένας διάλογος υπό το καθεστώς απειλών- Μόνες μας διαφορές, υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έστειλε μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για διάλογο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό το καθεστώς απειλών

Αυτή τη δήλωση έκανε ο κ. Δένδιας σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ μετά τη συνάντησή του, στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Άρμιν Λάσετ για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατέστησε σαφές πως, ως διάλογο η Ελλάδα δεν εννοεί τον διάλογο επί παντός επιστητού. Ειδικότερα, διαμήνυσε πως η Ελλάδα έχει μία διαφορά με την Τουρκία, τη χάραξη της υφαλοκρηπίδας και των υπέρ αυτής θαλασσίων ζωνών.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου ανέλυσαν εκτενώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση την κατάσταση στη Λιβύη και το μεταναστευτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. Λάσετ για τον ρόλο που η Ελλάδα θεωρεί ότι η Γερμανία μπορεί να παίξει στην περιοχή μας και για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Εν συνεχεία, οι κκ Δένδιας και Λάσετ είχαν ενδελεχή συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, εν μέσω και της τουριστικής περιόδου.

