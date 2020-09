Πρόκληση Oruc Reis - Διπλωματική αντεπίθεση από την Αθήνα: Συνάντηση Δένδια-Πομπέο και τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Συνεχίζεται ο διπλωματικός «μαραθώνιος» της Αθήνας έναντι της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας μετά την απόφαση της Άγκυρας να στείλει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το τουρκικό πλοίο Oruc Reis. Με τις διεθνείς φωνές υπέρ της Ελλάδας να πληθαίνουν, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δεν σταματά να θέτει το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη διεθνή παρέμβαση προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση. Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ενώ την ίδια ημέρα ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στη Βιέννη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο.

Την έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτηση στο twitter.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter: «Θα συγκαλέσω Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων την Παρασκευή το απόγευμα. Θα συζητήσουμε επείγοντα θέματα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία καθώς και τις εξελίξεις στο Λίβανο».

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.